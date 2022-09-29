Адиев: неуверенность была у всего Казахстана. Мне задавали вопрос про слабую сборную

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев поделился воспоминаниями о начале работы в сборной.
«Неуверенность была не то что у команды — у всей страны. Когда я только приступал к работе, на пресс-конференции журналисты два раза задали вопрос: «Вы понимаете, какую слабую сборную возглавили?» На что я сказал: «Как вы можете так говорить о своей сборной? Так не должно быть». И у футболистов, и у болельщиков в психологии был такой момент, что эта сборная никого обыграть не может. В этом плане была проделана большая работа. Если в вас не верят болельщики — никаких проблем, но мы должны сами в себя верить. Вот главный посыл», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».
- 29 сентября 2022
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