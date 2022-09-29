Педриньо: спасибо Миранчуку за три ассиста. Теперь я должен ему обед

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо), оформивший покер в матче Кубка России с «Химками» (5:0), поблагодарил Антона Миранчука за три результативные передачи. Бразилец высоко оценил игру российского полузащитника.

«Отдельное спасибо Миранчуку, который сделал три ассиста на меня. С ним очень легко играть. Антон — классный футболист. С ним мы наладили игровые связи ещё на тренировках. В игре тоже всё получилось. Теперь я должен ему обед», — сказал Педриньо в видео на клубном YouTube-канале «Локомотива».

Педриньо забил четыре мяча в ворота «Химок» в матче группового этапа Фонбет Кубка России, став первым игроком за 18 лет, который смог оформить покер в этом турнире. Последним, кому удавалось подобное, был футболист «Зенита» Александр Кержаков (пять голов) в 2004 году.