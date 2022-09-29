Педриньо: моя карьера складывалась непросто, я прошёл сложный путь

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо), оформивший покер в матче Кубка России с «Химками» (5:0), объяснил празднование одного из своих четырёх голов. Бразилец демонстративно поднёс указательный палец ко рту. Это был призыв к молчанию для людей, которые не верили в него, рассказал футболист.
«Я отпраздновал гол, приставив указательный палец ко рту, чтобы люди, которые не верили в меня, изменили своё мнение. Потому что моя карьера складывалась непросто, я прошёл сложный путь», — сказал Педриньо в видео на клубном YouTube-канале «Локомотива».
Напомним, Педриньо забил четыре мяча в ворота «Химок» в матче группового этапа Фонбет Кубка России, став первым игроком за 18 лет, который смог оформить покер в этом турнире. Последним, кому удавалось подобное, был футболист «Зенита» Александр Кержаков (пять голов) в 2004 году.
- 29 сентября 2022
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