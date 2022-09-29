Иван Игнатьев: хочу быть в «Локомотиве» лучше, чем был в «Краснодаре»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал победу в матче с «Химками» (5:0) в 3-м туре Кубка России. Также он рассказал о целях, которые преследует в московском клубе.



«Нам удалось реализовать большое количество моментов. Это во-первых. Во-вторых, «Химки» играют в открытый футбол: пытаются атаковать и контролировать мяч. У них появляются зоны, чем мы умеем пользоваться. Группа игроков атаки у нас мобильная и быстрая. В таких играх получается показывать свои хорошие качества.



В плане адаптации никаких проблем нет. Многих ребят знал ещё до прихода в «Локомотив». Они помогают мне адаптироваться. То, что Томас сказал такие слова — импонирует. Но сам я собой недоволен. Хочу большего.



Спортсмен не может быть собой доволен. Я хочу большего. Так всегда было и всегда будет. Продолжим работать — дай бог, так и получится. Я хочу быть лучше, чем был в «Краснодаре», — цитирует Игнатьева Sport24.