Определились полуфиналисты 4-го футбольного фестиваля «Чемпионата» U-10

«Спартак», «Чертаново», «Ротор» и «Космос» поспорят за выход в финал 4-го футбольного фестиваля «Чемпионата» U-10. Три московские и одна подмосковная команда стали полуфиналистами турнира среди футболистов 2012 года рождения, который мы проводим совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».
В среду на соревнованиях, проходящих на столичном стадионе «Металлург», были сыграны четвертьфиналы.
«Космос» из Долгопрудного одержал сухую победу над командой «Зелёный ключ» из Йошкар-Олы, победителем отборочного этапа соревнований в Казани — 3:0.
Воспитанники московской футбольной школы «Ротор» неожиданно крупно победили сборную талантливых футболистов из нескольких российских регионов — «Толяофутболе».
Команда Академии «Чертаново» одержала самую крупную победу на турнире, отправив шестнадцать безответных мячей в ворота «Висты Джуниор» из Геленджика, финалиста отборочного турнира в Новороссийске. Пять голов записал на свой счёт лучший снайпер турнира, форвард чертановцев Максим Калинкин.
Другой фаворит фестиваля, московский «Спартак», с огромным трудом переиграл финалиста отборочного турнира в Екатеринбурге, команду детской футбольной школы «Уралкидс». В середине первого тайма Семён Лё использовал ошибку обороны соперника: получил отличный пас от Семёна Павлова, вышел один на один и отправил мяч в сетку мимо голкипера.
На счету Лёна и Артёма Волкова из «Зелёного ключа» по семь забитых голов в четырёх матчах. Чертановец Демид Васильенов отличился восемь раз, а его партнёр Калинкин — шестнадцать.
Полуфинальные встречи запланированы на четверг. «Спартак» сыграет с «Космосом», а «Чертаново» – с «Ротором».
Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».
Результаты 3-го дня:
Матчи за 9-16 места
- «Жемчужина» (Севастополь) – «Дерби» (Тюмень) – 4:1 (Кобзарь-2, Обыденнов, Седавных – Сычёв).
- «Импульс» (Тольятти) – ФШМ (Москва) – 2:2 (Сазонов, Шестидесятый – Васильев, Егоренков). Пенальти: 5:6.
- «Спартак Юниор» (Новокузнецк) – «Металлург» (Липецк) – 4:1 (Миронов, Савичев, Кофаль, Кривцов – Валуев).
- «СШ №8 Землякофф» (Пенза) – «Динамо» (Омск) – 1:0 (Куницын).
Матчи за 1-8 места
- «Чертаново» (Москва) – «Виста Джуниор» (Геленджик) – 16:0 (Калинкин-5, Васильенов-3, Корчагин-2, Чуев-2, Мигунов, Матвеев, Каминов, Сыряпин).
- «Космос» (Долгопрудный) – «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола) – 3:0 (Шанин, Зверев, Орлов).
- «Ротор» (Москва) – «Толяофутболе» – 4:0 (Рожков, Коптяков, Белевцев, Хохлов).
- «Уралкидс» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (Лён).
- 29 сентября 2022
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:29
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
12:00
-
11:49
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:35
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:40
-
10:25
-
10:25
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
08:57
-
08:55