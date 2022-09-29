Определились полуфиналисты 4-го футбольного фестиваля «Чемпионата» U-10

«Спартак», «Чертаново», «Ротор» и «Космос» поспорят за выход в финал 4-го футбольного фестиваля «Чемпионата» U-10. Три московские и одна подмосковная команда стали полуфиналистами турнира среди футболистов 2012 года рождения, который мы проводим совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

В среду на соревнованиях, проходящих на столичном стадионе «Металлург», были сыграны четвертьфиналы.

«Космос» из Долгопрудного одержал сухую победу над командой «Зелёный ключ» из Йошкар-Олы, победителем отборочного этапа соревнований в Казани — 3:0.

Воспитанники московской футбольной школы «Ротор» неожиданно крупно победили сборную талантливых футболистов из нескольких российских регионов — «Толяофутболе».

Команда Академии «Чертаново» одержала самую крупную победу на турнире, отправив шестнадцать безответных мячей в ворота «Висты Джуниор» из Геленджика, финалиста отборочного турнира в Новороссийске. Пять голов записал на свой счёт лучший снайпер турнира, форвард чертановцев Максим Калинкин.

Другой фаворит фестиваля, московский «Спартак», с огромным трудом переиграл финалиста отборочного турнира в Екатеринбурге, команду детской футбольной школы «Уралкидс». В середине первого тайма Семён Лё использовал ошибку обороны соперника: получил отличный пас от Семёна Павлова, вышел один на один и отправил мяч в сетку мимо голкипера.

На счету Лёна и Артёма Волкова из «Зелёного ключа» по семь забитых голов в четырёх матчах. Чертановец Демид Васильенов отличился восемь раз, а его партнёр Калинкин — шестнадцать.

Полуфинальные встречи запланированы на четверг. «Спартак» сыграет с «Космосом», а «Чертаново» – с «Ротором».

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Результаты 3-го дня:

Матчи за 9-16 места

«Жемчужина» (Севастополь) – «Дерби» (Тюмень) – 4:1 (Кобзарь-2, Обыденнов, Седавных – Сычёв).

(Кобзарь-2, Обыденнов, Седавных – Сычёв). «Импульс» (Тольятти) – ФШМ (Москва) – 2:2 (Сазонов, Шестидесятый – Васильев, Егоренков). Пенальти: 5:6.

(Сазонов, Шестидесятый – Васильев, Егоренков). Пенальти: 5:6. «Спартак Юниор» (Новокузнецк) – «Металлург» (Липецк) – 4:1 (Миронов, Савичев, Кофаль, Кривцов – Валуев).

(Миронов, Савичев, Кофаль, Кривцов – Валуев). «СШ №8 Землякофф» (Пенза) – «Динамо» (Омск) – 1:0 (Куницын).

Матчи за 1-8 места