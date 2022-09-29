Кроос назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу 2022 года

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос назвал сборную Бразилии главным фаворитом чемпионата мира 2022 года.
«Бразилия – мой главный фаворит. Там три или четыре игрока «Реала», которых я вижу каждый день. Они очень хороши. Если посмотреть на последние результаты, Бразилия побеждает в каждом матче. Они очень голодны до побед. У них в составе хорошее сочетание бойцов, которые готовы идти в каждый стык, и тех, кто обладает отличной техникой.
Как мне игра Германии с Англией? Я смотрел матч одним глазом. Наверное, 3:3 – справедливый результат. У обеих команд была возможность решить исход матча в свою пользу. Когда счёт стал 2:0, я подумал, что всё решено, но Англия здорово отыгралась.
После этого Германия окончательно потерялась. Но когда она стала проигрывать, я не ожидал, что счёт сравняется. Мало кто верил в это. Можно сказать, что их вратарь [Англии] вернул Германию в игру», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.
- 29 сентября 2022
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:29
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
12:00
-
11:49
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:35
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:40
-
10:25
-
10:25
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
08:57
-
08:55