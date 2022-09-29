Главный тренер сборной Казахстана заявил, что не против проведения матча с Россией

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев заявил, что не против проведения матча со сборной России.



«Мне интересен любой матч с сильным соперником. У России крепкая сборная с качественными футболистами. Если бы такой матч состоялся, почему нет? Я был бы не против», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.



Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче к чемпионату мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине. Также команда не примет участия в чемпионате Европы 2024 года. Сборная России в сентябре провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии и победила со счётом 2:1.



Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».