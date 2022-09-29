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Игрок «Локомотива» Карпукас: слава богу, пока повестки близким не приходили

Игрок «Локомотива» Карпукас: слава богу, пока повестки близким не приходили
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас сообщил, что его близким не приходили повестки с призывом на мобилизацию.

«Футбол — это единственное, что сейчас даёт какие-то положительные эмоции. Слава богу, пока повестки близким не приходили», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне 20-летний футболист провёл десять матчей за «Локомотив» во всех турнирах.

Железнодорожники в настоящий момент занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков после десяти матчей. В следующей встрече подопечные Йозефа Циннбауэра сыграют дома с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в субботу, 1 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.

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