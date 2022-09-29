Игрок «Локомотива» Карпукас: слава богу, пока повестки близким не приходили
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас сообщил, что его близким не приходили повестки с призывом на мобилизацию.
«Футбол — это единственное, что сейчас даёт какие-то положительные эмоции. Слава богу, пока повестки близким не приходили», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущем сезоне 20-летний футболист провёл десять матчей за «Локомотив» во всех турнирах.
Железнодорожники в настоящий момент занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков после десяти матчей. В следующей встрече подопечные Йозефа Циннбауэра сыграют дома с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в субботу, 1 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:29
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
12:00
-
11:49
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:35
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:40
-
10:25
-
10:25
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
08:57
-
08:55
Партнерский контент