Александр Мостовой: «Зенит» — небольшой фаворит, но «Спартак» может огрызнуться

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит». Игра состоится сегодня, 29 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30.

«Не знаю, сможет ли отомстить «Спартак», но навязать борьбу сможет. В прошлой игре «Спартак» показывал зубы, стоя на своей половине и ничего не делая. «Спартак» был слабее. Остались довольны тем, что проиграли не очень крупно.

Сейчас всё поменялось. «Спартак» может огрызнуться. «Зенит» проиграл «Крыльям», поэтому теперь надо побеждать. Думаю, процентов на 80 составы будут основные. «Зенит» — небольшой фаворит, но у «Спартака» есть шансы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.