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«Он играл бы в киевском «Динамо» Лобановского». Адиев — о футболисте ЦСКА Зайнутдинове

«Он играл бы в киевском «Динамо» Лобановского». Адиев — о футболисте ЦСКА Зайнутдинове
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о полузащитнике сборной и ЦСКА Бактиёре Зайнутдинове. Он прокомментировал интерес «Аталанты» к футболисту.

«Баха — действительно по-своему уникальный игрок. Это футболист Лобановского, который в своё время любил тех, кто без проблем может закрывать разные позиции. В том киевском «Динамо» Лобановского Зайнутдинов бы играл. Это уникальные возможности — куда человека ни поставь, он ниже определённого уровня не играет. Не знаю, насколько серьёзны слухи про «Аталанту», но Баха — тренерский игрок, и многие тренеры хотели бы видеть в своей команде именно такого футболиста», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».

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