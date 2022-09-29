Экс-футболист «Челси» Рамирес объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Челси» Рамирес объявил о завершении профессиональной карьеры. На данный момент бразильскому футболисту 35 лет.

«Взяв время на размышления, я хотел бы сообщить о решении завершить карьеру профессионального футболиста. В первую очередь я хочу поблагодарить бога, что он наставлял меня и привёл к самым высоким спортивным результатам. Спасибо всем клубам, в которых я играл. Я всегда буду держать в сердце эти команды и их фанатов. Также благодарю сборную Бразилии за шанс сыграть на двух чемпионатах мира, это принесло мне удовольствие.

Я благодарен всем товарищам по команде, сотрудникам, тренерам и директорам, с которыми мне посчастливилось работать. Спасибо моей семье, матери, детям, братьям и верным друзьям. Большое спасибо за то, что вы были рядом со мной все эти годы, радуясь за каждое моё достижение, как за своё. Это придавало мне силы и мотивировало меня.

Теперь я пойду по другой дороге, но сделаю это с тем же мужеством и счастьем, которые были у меня в детстве, когда, вопреки всему, я покинул своё поселение в Рио, чтобы покорить мир. Спасибо за всё, футбол!» — написал Рамирес в своих соцсетях.

Напомним, в ходе своей карьеры Рамирес выступал за лондонский «Челси», лиссабонскую «Бенфику», китайский «Цзянсу Сунин», а также бразильские «Палмейрас», «Крузейро» и «Жоенвиль».

Всего за карьеру Рамирес провёл 494 матча на клубном уровне, забил 73 гола и отдал 55 результативных передач. Также на его счету 51 матч за сборную Бразилии.

Как футболист может загубить карьеру?