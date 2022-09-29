«Не хочу слишком хвалить его». Хендерсон — о трансферной цели «Ливерпуля» Беллингеме

Полузащитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о футболисте дортмундской «Боруссии» и английской национальной команды Джуде Беллингеме.
«Мне нравится Джуд, он потрясающий игрок. Беллингем — фантастический профессионал, и его менталитет действительно является ключом к его развитию. Я не хочу слишком хвалить его, потому что он ещё молодой парень! В юном возрасте на него будет оказываться большое давление, но, конечно, он топ-игрок, и я уверен, что он сыграет большую роль в Катаре», — приводит слова Хендерсона The Mirror.
Отметим, что «Ливерпуль» интересуется 19-летним полузащитником и собирается сделать «Боруссии» предложение по трансферу летом 2023 года. Также на Беллингема претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Челси» и другие топ-клубы Европы.
Англия и Германия устроили голевое пиршество в матче Лиги наций:
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