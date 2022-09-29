Безуглов — о тюремном сроке Ларина: наш спорт будет лучшим в мире только на бумаге

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Реальный срок Николая Юрьевича Ларину – лучшее свидетельство того, что наш спорт ещё много лет будет лучшим в мире только на бумаге...» — написал Безуглов в своих соцсетях.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.

Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.