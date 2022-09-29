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Ротенберг — об уходе Федотова из «Сочи»: молчал до последнего, перестал выходить на связь

Ротенберг — об уходе Федотова из «Сочи»: молчал до последнего, перестал выходить на связь
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг раскрыл детали ухода главного тренера Владимира Федотова, который перебрался в московский ЦСКА. По словам функционера, наставник ничего не говорил об уходе из южного клуба, а в какой-то момент и вовсе перестал выходить на связь.

«Остался ли осадок после ухода Федотова в ЦСКА? Да нет, какой осадок? Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор.

Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил. Просто перестал выходить на связь. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».

Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года по июнь 2022-го. Под его руководством южная команда завоевала серебряные медали РПЛ сезона-2021/2022.

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