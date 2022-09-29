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Адиев: было очень тяжело уговорить себя вернуться в Казахстан. Говорил себе: «Не поеду»

Адиев: было очень тяжело уговорить себя вернуться в Казахстан. Говорил себе: «Не поеду»
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал, как принимал решение работать в сборной.

«Когда ещё был футболистом, полгода играл за «Женис» из Астаны – после этого почти 20 лет не был в Казахстане. У меня после того периода сохранились ассоциации, и мне, честно сказать, было очень тяжело уговорить себя вернуться сюда работать. Первые три-четыре дня было отрицание — говорил себе: «Не поеду, не поеду». А потом успокоился и понял, что нет смысла ждать. Неизвестно, сколько это продлится, а тут есть конкретное предложение, люди хотят определённые задачи решить, плюс для меня это новый тренерский опыт. В итоге я всё-таки согласился, хотя было очень тяжело. А когда приехал, впечатлился новыми преобразованиями в Казахстане. Я понял, что за эти 20 лет страна сделала существенный шаг вперёд. Та же Астана, которую я помню, теперь совершенно другой город», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».

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