Адиев: было очень тяжело уговорить себя вернуться в Казахстан. Говорил себе: «Не поеду»

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал, как принимал решение работать в сборной.
«Когда ещё был футболистом, полгода играл за «Женис» из Астаны – после этого почти 20 лет не был в Казахстане. У меня после того периода сохранились ассоциации, и мне, честно сказать, было очень тяжело уговорить себя вернуться сюда работать. Первые три-четыре дня было отрицание — говорил себе: «Не поеду, не поеду». А потом успокоился и понял, что нет смысла ждать. Неизвестно, сколько это продлится, а тут есть конкретное предложение, люди хотят определённые задачи решить, плюс для меня это новый тренерский опыт. В итоге я всё-таки согласился, хотя было очень тяжело. А когда приехал, впечатлился новыми преобразованиями в Казахстане. Я понял, что за эти 20 лет страна сделала существенный шаг вперёд. Та же Астана, которую я помню, теперь совершенно другой город», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».
- 29 сентября 2022
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