Виктор Мендес вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА
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Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитник ЦСКА Виктора Филипе Мендеса, сообщил, что его клиент уже вернулся в Россию и находится в расположении армейской команды. Напомним, Мендес улетал из России в расположение сборной Чили.
«Виктор уже вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА. Всё в порядке», — приводит слова Пабло Флуха Sport24.
Напомним, 23-летний Мендес перешёл в ЦСКА из чилийского клуба «Унион Эспаньола», подписав с москвичами контракт сроком на три года. В «Унион Эспаньола» хавбек в 122 матчах забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.
В декабре 2021 года Виктор Фелипе дебютировал за сборную Чили и провёл с тех пор за национальную команду четыре матча.
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