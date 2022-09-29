Виктор Мендес вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитник ЦСКА Виктора Филипе Мендеса, сообщил, что его клиент уже вернулся в Россию и находится в расположении армейской команды. Напомним, Мендес улетал из России в расположение сборной Чили.

«Виктор уже вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА. Всё в порядке», — приводит слова Пабло Флуха Sport24.

Напомним, 23-летний Мендес перешёл в ЦСКА из чилийского клуба «Унион Эспаньола», подписав с москвичами контракт сроком на три года. В «Унион Эспаньола» хавбек в 122 матчах забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.

В декабре 2021 года Виктор Фелипе дебютировал за сборную Чили и провёл с тех пор за национальную команду четыре матча.