«Амкал» сообщил о переходе чемпиона Европы U17 в составе сборной России

Герман Попков, президент блогерской команды «Амкал», сообщил, что состав клуба пополнил защитник Александр Довбня.



«Добро пожаловать, профессионал! Это наш супермен, который вызвался помочь нашей команде преодолеть сложную ситуацию… центральный защитник выбрал игровой номер 90! Саша сможет дебютировать уже в ближайшие выходные!», — говорится в сообщении в телеграм-канале Попкова.



Отметим, что 26-летний Довбня является чемпионом Европы по футболу U17 2013 года и победителем молодёжного первенства России в сезоне-2015/2016 в составе «Локомотива». Ранее защитник выступал на Кипре за клубы «Этникос» и «Пафос», а также играл за тульский «Арсенал» (2019-2021), «Ротор» (2020, на правах аренды) и казахстанский «Кызыл-Жар СК» (2022).