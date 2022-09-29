В «Зените» сообщили, что итальянские клубы не обращались в клуб по трансферу Мостового

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что итальянские клубы не обращались в клуб по трансферу полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Андрея Мостового. Ранее телеграм-канал ZenitCafe сообщил, что предложение купить футболиста получили «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона». По информации источника, перечисленные клубы выразили интерес к футболисту.



«Итальянские клубы не обращались в «Зенит» по трансферу Мостового», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня «Зенит» проведёт матч Фонбет Кубка России со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.