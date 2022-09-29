Ротенберг ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в «Сочи»
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о возможном возвращении в южную команду 31-летнего нападающего Александра Кокорина. Напомним, права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине», но сейчас футболист выступает за кипрский «Арис».
«Кокорина и Дзюбу «Сочи» в летнее трансферное окно не рассматривал. Хочу ли я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть. Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу со всеми», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».
Напомним, Кокорин уже принял участие в трёх встречах за «Арис» в чемпионате Кипра, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Первый гол Кокорина за 655 дней:
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