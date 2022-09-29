В стартовом составе «Ахмата» на матч с «Ростовом» произошло изменение

«Ахмат» сообщил об изменении в стартовом составе команды на матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ростовом». Вместо Журавлёва на поле выйдет Марат Быстров. Игра начнётся в 15:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Изменение в стартовом составе ФК «Ахмат»: Журавлёв потянул мышцу на разминке, вместо него на поле с первых минут выйдет Марат Быстров», — написала пресс-служба грозненцев в клубном телеграм-канале.

Таким образом, «Ахмат» начнёт игру в следующем стартовом составе: Шелия, Быстров, Швец, Богосавац, Уциев, Камилов, Тимофеев, Фольмер, Бериша, Трошечкин, Агаларов.

В запасе грозненцев останутся: Опарин, Ташаев, Ибишев, Садулаев, Олейников, Иналкаев, Карапузов, Конате, Альсултанов, Кадыров.