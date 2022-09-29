В «Сампдории» опровергли информацию, что клубу был предложен Андрей Мостовой

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано прокомментировал информацию об интересе к футболисту санкт-петербургского «Зенита» Андрею Мостовому.



«Неправда, что Мостовой был предложен «Сампдории», — сказал Фаджиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее сообщалось, что предложение купить 24-летнего футболиста получили «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона». В текущем сезоне Мостовой провёл 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив пять голов и отдав две голевые передачи.



Сегодня, 29 сентября, санкт-петербургский клуб проведёт матч Фонбет Кубка России со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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