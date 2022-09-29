Адиев: мне было бы интересно тренировать сборную России. Но ждать или мечтать не буду

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос, хотел ли бы он в будущем возглавить сборную России.
«Я такими категориями не мыслю. Понятно, что в сборной России сильные футболисты. Благодаря работе в Казахстане я знаю, какая это ответственность и привилегия — быть тренером сборной, представлять свою страну. Конечно, мне это было бы интересно. Но ждать или мечтать об этом я не буду. Если когда-нибудь это произойдёт, то я с большим удовольствием рассмотрю вопрос и для меня это будет честь. А если не произойдёт — поверьте, менее счастливым я от этого не стану», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче к чемпионату мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине. Также команда не примет участия в чемпионате Европы 2024 года. Сборная России в сентябре провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии и победила со счётом 2:1.
Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».
- 29 сентября 2022
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