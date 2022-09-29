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Ротенберг: в ворота ЦСКА не поставили чистейший пенальти. Что судья там смотрел 10 раз?

Ротенберг: в ворота ЦСКА не поставили чистейший пенальти. Что судья там смотрел 10 раз?
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг раскритиковал судейство в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:2). В частности, Ротенберг остался недоволен эпизодом с неназначенным пенальти в ворота армейцев.

«Игра хорошая, мне понравилась. Но судья не поставил стопроцентный пенальти в ворота ЦСКА. В дзюдо это называется «подсечка», наш игрок Сарвели закрывал мяч корпусом, а футболист ЦСКА высек его. Это чистейший пенальти, причем судья этот момент десять раз смотрел. Что он там смотрел? Зачем? Абсолютно непонятно мне!», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, бригаду арбитров в матче Кубка России ЦСКА — «Сочи» возглавлял Алексей Сухой. Победной гол в составе армейцев забил Фёдор Чалов.

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