Чистяков объяснил, почему потерял место в стартовом составе «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, почему потерял место в стартовом составе сине-бело-голубых.

«Так получилось, что заболел. У нас на каждой позиции здоровая конкуренция. Не вовремя заболел, начали выходить другие ребята, играли на ноль. Сейчас их время. Что касается меня, то нужно продолжать работать и ждать шанса.

Тяжело ли с этим справляться? Нелегко, но это наша работа. Будем справляться», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2022/2023 Чистяков провёл за «Зенит» два матча в Российской Премьер-Лиге и два матча в Кубке страны. Результативными действиями Дмитрий отметиться не сумел. Ранее он выступал за «Ростов», «Тамбов», «Шинник» и «Мику» из Армении. Чистяков является воспитанником академии «Зенита».