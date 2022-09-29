Чистяков объяснил, почему потерял место в стартовом составе «Зенита»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, почему потерял место в стартовом составе сине-бело-голубых.
«Так получилось, что заболел. У нас на каждой позиции здоровая конкуренция. Не вовремя заболел, начали выходить другие ребята, играли на ноль. Сейчас их время. Что касается меня, то нужно продолжать работать и ждать шанса.
Тяжело ли с этим справляться? Нелегко, но это наша работа. Будем справляться», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».
В сезоне-2022/2023 Чистяков провёл за «Зенит» два матча в Российской Премьер-Лиге и два матча в Кубке страны. Результативными действиями Дмитрий отметиться не сумел. Ранее он выступал за «Ростов», «Тамбов», «Шинник» и «Мику» из Армении. Чистяков является воспитанником академии «Зенита».
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