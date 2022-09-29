Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чистяков объяснил, почему потерял место в стартовом составе «Зенита»

Чистяков объяснил, почему потерял место в стартовом составе «Зенита»
Комментарии

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, почему потерял место в стартовом составе сине-бело-голубых.

«Так получилось, что заболел. У нас на каждой позиции здоровая конкуренция. Не вовремя заболел, начали выходить другие ребята, играли на ноль. Сейчас их время. Что касается меня, то нужно продолжать работать и ждать шанса.

Тяжело ли с этим справляться? Нелегко, но это наша работа. Будем справляться», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2022/2023 Чистяков провёл за «Зенит» два матча в Российской Премьер-Лиге и два матча в Кубке страны. Результативными действиями Дмитрий отметиться не сумел. Ранее он выступал за «Ростов», «Тамбов», «Шинник» и «Мику» из Армении. Чистяков является воспитанником академии «Зенита».

«Спартак» не побеждает «Зенит» уже 10 матчей. Всего три ничьих и 23 пропущенных мяча! «Спартак» не побеждает «Зенит» уже 10 матчей. Всего три ничьих и 23 пропущенных мяча!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022