Сергеев высказался о безголевой серии Кассьерры в РПЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о безголевой серии другого форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры. Напомним, 25 летний колумбиец провёл 10 матчей в нынешнем розыгрыше РПЛ, но не отметился ни одним забитым мячом. На его счету лишь три голевые передачи.

«Кассьерра для меня партнёр или конкурент? Партнёр, конечно, по команде. Здоровая конкуренция. То, что он сейчас не забивает голы, думаю, придёт всё. У каждого нападающего в карьере такое есть, когда провал, но потом он может резко выстрелить. По поводу связки — мы вроде ни разу не выходили вместе, за исключением матча с «Крыльями». Конечно, хотелось бы выйти с ним в паре, как в том сезоне выходил с Алберто», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».