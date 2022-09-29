Магомед Адиев: отрезал от себя политические моменты. Но сейчас это в голову приходит

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал, мешают ли ему работать новости из России. Ранее полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов признался, что мысли у него не об игре.
«Я от себя отрезал политические моменты и никогда не был в них вовлечён. Но сейчас хочешь или не хочешь, а в голову это приходит. Я не смотрю и не читаю новости, потому что понимаю, что это будет мешать моей концентрации. Хотя опять же люди звонят и делятся своим состоянием. И я вижу, как сильно они переживают по этому поводу. В итоге все эти вещи впадают в голову, и ты пытаешься их убирать, абстрагироваться и концентрироваться на предстоящих матчах. А того же Баринова я понимаю — мне ещё можно не смотреть телевизор, а он в стране и каждый день с этим сталкивается. На фоне таких новостей не только у Баринова, но и у других игроков мысли будут далеки от футбола», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».
- 29 сентября 2022
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