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Магомед Адиев рассказал, как российскому футболу развиваться в условиях изоляции

Магомед Адиев рассказал, как российскому футболу развиваться в условиях изоляции
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о том, как российским клубам и сборной развиваться в условиях изоляции.

«Думаю, надо прекратить истерию, которая, например, была после матча сборной. Я его не смотрел, и, может, она и играла плохо, но надо абстрагироваться от этих вещей. Мы должны просто принять ту непростую ситуацию, которая в данный момент происходит с российским спортом и, в частности, с футболом. Уделить внимание своим воспитанникам, тренерам и работать на перспективу. Всё рано или поздно заканчивается в этой жизни, и эти сложности тоже закончатся. И когда это случится, мы должны быть готовы к чему-то большему. Понятно, что на первых порах отношение к российским спортсменам будет другим, но только правильным поведением и победами мы сможем вернуться на то место, которого российский спорт заслуживает», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».

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