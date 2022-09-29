Перес на ассамблее членов «Реала» заявил, что Мбаппе ещё может оказаться в клубе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе имеет шансы оказаться в испанском клубе, сообщает El Confidencial.



Отмечается, что на ассамблее членов «Реала» у Переса спросили о подробностях срыва трансфера форварда «ПСЖ». Отвечая на вопрос, президент мадридского клуба отметил, что двери для Мбаппе в команду не закрыты.



Также Перес отметил, что сейчас не стоит думать об игроках, которых нет в «Реале», а необходимо сосредоточиться на нынешнем составе и молодых игроках, которые «бьются за эмблему». В пример он привёл Федерико Вальверде, Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса, Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени.

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