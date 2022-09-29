«Настырный, непредсказуемый». Чистяков назвал форвардов РПЛ, против которых сложно играть

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал нападающих из чемпионата России, против которых сложнее всего играть. Он выделил Джона Кордобу из «Краснодара» и Фёдора Смолова из «Динамо».

«С кем из нападающих сложнее всего играть в лиге? В этом сезоне я мало играл, поэтому буду судить по прошлому. Мне неприятен был Кордоба из «Краснодара» — такой настырный. И Смолов. Он непредсказуемый, техничный. У него есть хорошие навыки, может и обыграть. Не такой, что просто бежит и бьёт. У него каждое качество достаточно хорошее, может обыграть, удар хороший.

Что могу выделить в игре Барриоса? Отбор. Он вообще как собака — в хорошем смысле этого слова. Сел тебе на плечи и кусает», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».