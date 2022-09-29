Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев: приговор Ларину — полная несправедливость

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.



«Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ. Николай Юрьевич — человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» — с самых маленьких возрастов до главной команды. Это человек с большой буквы. Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Надеюсь, он справится с этим жизненным испытанием. Мы все будем его поддерживать.



Николай Юрьевич сто процентов ещё принесёт пользу российскому футболу. У него колоссальный опыт. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию, и реальный срок будет заменён на условный. Хочется в это верить», — цитирует Ломаева Sport24.



Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.

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