Чистяков — об идее матча звёзд РПЛ: было бы прикольно. Игр сейчас мало, еврокубков нет

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил идею проведения матча всех звёзд Российской Премьер-Лиги. По его мнению, эта идея имеет место быть на фоне отсутствия еврокубков и международных матчей сборной России.

«Как оцениваю идею проведения матча всех звёзд РПЛ? Мне кажется, было бы прикольно. У нас сейчас не так много матчей, нет еврокубков. У нас чемпионат и кубок, и если бы решили в конце сезона сыграть, то почему бы и нет. Для болельщиков это было бы шикарно», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. По причине этого сборная России пропустила стыковые матчи за право играть на ЧМ-2022, а также пропустит жеребьёвку Евро-2024.