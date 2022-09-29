Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чистяков — об идее матча звёзд РПЛ: было бы прикольно. Игр сейчас мало, еврокубков нет

Чистяков — об идее матча звёзд РПЛ: было бы прикольно. Игр сейчас мало, еврокубков нет
Комментарии

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил идею проведения матча всех звёзд Российской Премьер-Лиги. По его мнению, эта идея имеет место быть на фоне отсутствия еврокубков и международных матчей сборной России.

«Как оцениваю идею проведения матча всех звёзд РПЛ? Мне кажется, было бы прикольно. У нас сейчас не так много матчей, нет еврокубков. У нас чемпионат и кубок, и если бы решили в конце сезона сыграть, то почему бы и нет. Для болельщиков это было бы шикарно», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. По причине этого сборная России пропустила стыковые матчи за право играть на ЧМ-2022, а также пропустит жеребьёвку Евро-2024.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022