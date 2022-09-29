Чистяков — об идее матча звёзд РПЛ: было бы прикольно. Игр сейчас мало, еврокубков нет
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил идею проведения матча всех звёзд Российской Премьер-Лиги. По его мнению, эта идея имеет место быть на фоне отсутствия еврокубков и международных матчей сборной России.
«Как оцениваю идею проведения матча всех звёзд РПЛ? Мне кажется, было бы прикольно. У нас сейчас не так много матчей, нет еврокубков. У нас чемпионат и кубок, и если бы решили в конце сезона сыграть, то почему бы и нет. Для болельщиков это было бы шикарно», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. По причине этого сборная России пропустила стыковые матчи за право играть на ЧМ-2022, а также пропустит жеребьёвку Евро-2024.
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