«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Мешкова прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» расположился на третьей строчке квартета В, набрав три очка по итогам двух встреч. Самарские «Крылья Советов», обыгравшие подопечных Сергея Семака со счётом 2:0 в прошлом туре, находятся на второй позиции. «Спартак» с шестью очками возглавляет таблицу. Воронежский «Факел» после двух матчей очков не набрал и замыкает квартет.
Напомним, в выходные состоится 11-й тур Российской Премьер-Лиги. «Спартак» 2 октября отправится в гости к команде «Пари Нижний Новгород», а «Зенит» в этот же день примет команду Валерия Карпина — «Ростов».
- 29 сентября 2022
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