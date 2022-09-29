«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Мешкова прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» расположился на третьей строчке квартета В, набрав три очка по итогам двух встреч. Самарские «Крылья Советов», обыгравшие подопечных Сергея Семака со счётом 2:0 в прошлом туре, находятся на второй позиции. «Спартак» с шестью очками возглавляет таблицу. Воронежский «Факел» после двух матчей очков не набрал и замыкает квартет.

Напомним, в выходные состоится 11-й тур Российской Премьер-Лиги. «Спартак» 2 октября отправится в гости к команде «Пари Нижний Новгород», а «Зенит» в этот же день примет команду Валерия Карпина — «Ростов».