Матюиди: Мбаппе — наследник Месси и Роналду

Французский полузащитник Блез Матюиди, ранее выступавший за «ПСЖ», поделился мнением о нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе. Он назвал его наследником форварда парижан Лионеля Месси и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Мбаппе вошёл в число претендентов на «Золотой мяч». Шанс на приз у него есть. Он уже доказал, что даже в юном возрасте является прекрасным футболистом. Его игра впечатляет, я видел это и на тренировках.



Мбаппе обладает всем необходимым, чтобы выиграть «Золотой мяч» в 2022 году или в следующем. Я думаю, что Мбаппе является наследником Месси и Роналду», — цитирует Матюиди Afrique Sports.

Мбаппе перед началом нынешнего сезона подписал новый контракт с «ПСЖ».

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