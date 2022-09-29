Грабители ворвались в дом Окслейд-Чемберлена, когда там находились футболист и его семья

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен оказался ограблен в собственном доме, когда рядом с ним находилась его невеста Перри Эдвардс и их 13-месячный ребёнок. Жильцы узнали о происшествии уже постфактум, когда обнаружили пропажу ценных вещей и украшений, после чего позвонили в полицию.
Преступление произошло в городке Уилмслоу графства Чешир, в элитном особняке, где неподалёку от Окслейд-Чемберлена также живут защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон и бывший наставник «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон.
«Это очень тихая улица, и у многих жителей очень хорошая охрана, поэтому довольно пугающе, что эти головорезы всё ещё чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы вломиться, особенно когда внутри находятся люди. Должно быть, это было ужасно», — цитирует слова неназванного соседа издание Evening Standard со ссылкой на The Sun.
Инцидент является последним в серии рейдов на футболистов. Ранее ограблению на западе Англии подвергались Поль Погба, Виктор Линделёф и Джесси Лингард.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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