Мората признан лучшим футболистом сборной Испании в прошлом сезоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората стал лучшим игроком сборной Испании в прошлом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «матрасников». Премию проводила газета Marca.

В минувшем сезоне форвард провёл в составе команды Луиса Энрике 10 матчей. В них он забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Два последних сезона Мората провёл в «Ювентусе» на правах аренды. За это время форвард принял участие в 67 матчах, забил 20 мячей и стал обладателем Кубка Италии. Контракт футболиста с мадридским «Атлетико» истекает 30 июня 2023 года.

Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Хетафе» в чемпионате Испании:

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