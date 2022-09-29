Карпин: эксперимент с составом в матче с «Ахматом» не удался, раз проиграли

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение дончан в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:3).
«Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Поэтому, в принципе, понятно, все недовольны результатом. Не знаю, кто из основного состава играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли. Если проиграли, значит, эксперимент с составом не удался», — цитирует Карпина пресс-служба.
Счёт в матче на 59-й минуте открыл «Ростов». В составе команды Валерия Карпина отличился Роман Тугарев, реализовавший пенальти. На 73-й минуте настала очередь «Ахмата» пробить 11-метровый — его результативно исполнил Иван Олейников. Спустя шесть минут Олейников оформил дубль, на этот раз он забил с игры. На 88-й минуте грозненцы сняли все вопросы о победителе матча — Мохамед Конате забил третий гол в ворота «Ростова».
- 29 сентября 2022
-
19:03
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:34
-
18:25
-
18:18
-
18:00
-
17:54
-
17:44
-
17:39
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:04
-
16:57
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:10