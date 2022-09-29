Карпин: эксперимент с составом в матче с «Ахматом» не удался, раз проиграли

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение дончан в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:3).

«Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Поэтому, в принципе, понятно, все недовольны результатом. Не знаю, кто из основного состава играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли. Если проиграли, значит, эксперимент с составом не удался», — цитирует Карпина пресс-служба.

Счёт в матче на 59-й минуте открыл «Ростов». В составе команды Валерия Карпина отличился Роман Тугарев, реализовавший пенальти. На 73-й минуте настала очередь «Ахмата» пробить 11-метровый — его результативно исполнил Иван Олейников. Спустя шесть минут Олейников оформил дубль, на этот раз он забил с игры. На 88-й минуте грозненцы сняли все вопросы о победителе матча — Мохамед Конате забил третий гол в ворота «Ростова».