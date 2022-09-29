«МЮ», «Саутгемптон» и «Эвертон» поборются за Гакпо в зимнее ТО

«Манчестер Юнайтед», который планирует подписать вингера ПСВ Коди Гакпо, может столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов. Как сообщает Football Transfers, к голландскому футболисту проявляют повышенный интерес «Саутгемптон» и «Эвертон».
В данный момент Гакпо продолжает своё успешное выступление за голландский клуб, забив 10 мячей за 13 встреч во всех соревнованиях. Если вингер продолжит в том же духе, то клубы могут попытаться подписать его уже в следующем январе, когда откроется зимнее трансферное окно.
Однако ПСВ не захочет так просто расставаться с игроком. Уточняется, что они хотят побить свой предыдущий рекорд продажи, когда «Наполи» за € 45 млн подписал у клуба полузащитника Ирвина Лосано. Во многом цена на футболиста будет зависеть и от выступления сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября.
Роя Кина освистали в матче легенд на «Энфилде»:
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