Конте — о расистском скандале с Ришарлисоном: удивительно, что это происходит в 2022 году

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался об инциденте, который произошёл во время матча сборных Бразилии и Туниса, состоявшегося в Париже (Франция). Болельщики бросили банан в форварда бразильцев и «Тоттенхэма» Ришарлисона.
«Риши выступал за сборную страны, забил мяч, а затем это произошло. Просто невероятно, что подобные постыдные вещи происходят в 2022 году. Надеюсь, что этого человека накажут, запретят ему ходить на футбол до конца жизни. Вся эта ситуация сильно расстраивает», — цитирует Конте SkySports.
Федерация футбола Бразилии после матча опубликовала официальное заявление. В нём пресс-служба осудила расистскую выходку, подчеркнув направленность на борьбу с подобной дискриминацией.
Сама встреча в итоге закончилась победой бразильцев со счётом 5:1.
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