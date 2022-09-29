Экс-игрок «Ман Сити» Санья — о Лиге наций: турнир отвлекает от настоящих соревнований

Бывший защитник «Манчестер Сити» и «Арсенала» Бакари Санья высказался о международном турнире Лиге наций, последний тур которого завершился на этой неделе.
«Я думаю, что товарищеские матчи лучше, чем Лига наций. Футбол — это игра, которая принадлежит людям. Национальные команды должны играть со странами, с которыми они обычно не встречаются, чтобы дать болельщикам в этих странах возможность увидеть лучших игроков. Было бы так мощно и вдохновляюще для молодых ребят увидеть футболистов, которых они никогда не увидят, но я чувствую, что футбол перестаёт быть игрой для болельщиков.
Критики скажут, что Лига наций — это способ для УЕФА ещё больше монетизировать игру. Скажу как бывший игрок: у вас так много игр за сезон, который является особенным, потому что в его середине проходит чемпионат мира. Нужна ли тогда Лига наций?
Я думаю, что турнир отвлекает от настоящих соревнований. Никто из игроков не заботится о победе в ней. Мы должны думать и о благосостоянии игроков. Футболисты должны отдыхать, а не играть в бессмысленные игры в Лиге наций», — сказал Санья в интервью для Lord Ping.
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:
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