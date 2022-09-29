Дмитрий Радченко: не вижу фаворита в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящей встрече санкт-петербургского клуба со «Спартаком» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.
«Кубковые матчи особые — это другой турнир. Это официальный турнир, поэтому такие клубы, как «Зенит» и «Спартак», хотят пополнить свою коллекцию титулов. Мне кажется, никакого снисхождения и игры вполсилы в этом матче не будет. Надо учитывать, что это два принципиальных соперника.
В кубковом матче, тем более в игре «Спартак» — «Зенит», шансы всегда 50 на 50. Не вижу фаворита в этом матче. Кубковые матчи во все времена были особенными: можно сделать ротацию состава, дать возможность проявить себя футболистам, которые имеют меньшую игровую практику», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 сентября 2022
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