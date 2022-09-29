В «Спартаке» не стали комментировать информацию, что РФС запросил списки игроков для брони

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об информации, что для футболистов будет бронь от мобилизации.
«Запросил ли РФС списки игроков для получения брони? Мы не комментируем эту тему — это находится в ведении Министерства спорта и РФС, поэтому пусть первые комментарии будут оттуда. Знает ли клуб, что делать в этой ситуации? Клуб знает, что делать во всех ситуациях», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 29 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 29 сентября 2022
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