В «Спартаке» рассказали о принципах работы нового спортивного директора Эшуорта
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о принципах работы нового спортивного директора московского клуба Пола Эшуорта. Англичанин сменил на посту спортивного директора Луку Каттани, который ранее покинул клуб.
«Пол Эшуорт сразу включился в работу. Тут такой принцип — меньше слов и больше дела. Работает. Команда встретила хорошо», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Спартак» объявил о назначении Эшуорта 26 сентября. У британца уже есть опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».
Сегодня, 29 сентября, «Спартак» проведёт матч 3-го тура группового этапа Кубка России. Москвичи на своём поле будут принимать «Зенит».
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
19:03
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:34
-
18:25
-
18:18
-
18:00
-
17:54
-
17:44
-
17:39
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:04
-
16:57
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:10
Партнерский контент