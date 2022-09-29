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В «Спартаке» рассказали о принципах работы нового спортивного директора Эшуорта

В «Спартаке» рассказали о принципах работы нового спортивного директора Эшуорта
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о принципах работы нового спортивного директора московского клуба Пола Эшуорта. Англичанин сменил на посту спортивного директора Луку Каттани, который ранее покинул клуб.

«Пол Эшуорт сразу включился в работу. Тут такой принцип — меньше слов и больше дела. Работает. Команда встретила хорошо», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак» объявил о назначении Эшуорта 26 сентября. У британца уже есть опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».

Сегодня, 29 сентября, «Спартак» проведёт матч 3-го тура группового этапа Кубка России. Москвичи на своём поле будут принимать «Зенит».

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