В «Спартаке» высказались о восстановлении Мозеса после тяжёлой травмы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал, как проходит период восстановления футболиста красно-белых Виктора Мозеса после травмы.
«Мозес проходит период реабилитации с графиком. Как только Мозес сможет вернуться к тренировочному процессу, мы об этом сообщим. Первый или второй этап — мы никогда не даём такой информации, поскольку процесс восстановления долгий и тяжёлый: что-то может пойти не так. Сейчас стучим по дереву — всё нормально. Виктор восстанавливается. Надеемся, будет всё хорошо», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня пройдёт встреча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Зенитом». Начало матча – в 20:30 мск.
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