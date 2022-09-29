Кроос отказывается продлевать контракт с «Реалом», он может завершить карьеру
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает AS. По данным источника, 32-летний футболист отказался обсуждать продление контракта с клубом. В «Реале» допускают, что немец завершит карьеру по окончании сезона.
Полузащитник хочет уйти на пике, он не желает выступать после 34 лет. К тому же Кроос не хочет мешать развитию более молодых игроков.
Утверждается, что «Реал» уже приступил к поискам замены для немецкого полузащитника.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В общей сложности он провёл за команду более 230 матчей. С 2010 по 2021 год он защищал цвета сборной Германии, в составе которой стал чемпионом мира.
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