Погба: последние сезоны в «Манчестер Юнайтед» прошли не так, как планировалось
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, почему решил перейти в туринский клуб из «Манчестер Юнайтед». До того, как перейти в стан «красных дьяволов», француз играл за «старую синьору».
«Возвращение в «Ювентус» было решением, которое подсказало мне сердце. Ни для кого не секрет, что мои последние три сезона в «Манчестер Юнайтед» прошли не так, как планировалось. Это был подходящий момент для возвращения. Это то место, где моё место», — цитирует Погба A Bola.
Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 год. За всё время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
Погба отказался оставить автограф на футболке «Манчестер Юнайтед» для болельщика:
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