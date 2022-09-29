«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы на матч 3-го тура Кубка России

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Мешкова прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Леон Классен, Георгий Джикия, Павел Маслов, Квинси Промес, Наиль Умяров, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Александр Соболев.

«Зенит»: Иван, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, Родригао, Вендел, Малком, Далер Кузяев, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

«Зенит» расположился на третьей строчке квартета В, набрав три очка по итогам двух встреч. «Спартак» с шестью очками возглавляет таблицу.