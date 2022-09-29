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«Барселона» следующим летом может подписать Рубена Невеша

«Барселона» следующим летом может подписать Рубена Невеша
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«Барселона» следующим летом может обратиться к хавбеку «Вулверхэмптона» Рубену Невешу для усиления линии центральной полузащиты. Как сообщает Sport.es, ещё летом сине-гранатовые планировали подписать футболиста и переговорили с его агентом, но не предпринимали конкретных попыток для трансфера, решив в условиях ограниченности финансов сосредоточиться на других целях.

Сам Невеш ждёт, что «Барселона» вернётся к его кандидатуре, так как каталонцам придётся искать замену для Серхио Бускетса, который, как ожидается, покинет команду после окончания контракта, который истекает летом 2023 года.

При этом минувшим летом за Невешем охотились и другие клубы, в том числе английской Премьер-лиги. Наибольшую заинтересованность к португальцу проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но футболист ответил отказом, решив подождать предложения «Барселоны».

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