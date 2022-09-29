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Николай Писарев выругался в ответ на вопрос об Александре Мостовом

Николай Писарев выругался в ответ на вопрос об Александре Мостовом
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Тренер сборной России Николай Писарев не стал отвечать на вопрос о бывшем полузащитнике национальной команды Александре Мостовом. Ранее в трансляцию матча Медиалиги попал эпизод, во время которого Мостовой негативно высказывается о Писареве. В частности, Мостовой назвал Писарева аферистом. Так Мостовой сказал о Писареве, оценивая его неудачную работу в «Химках».

«Извинился ли Мостовой? Да *** с ним», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

53-летний Писарев был назначен главным тренером «Химок» 10 августа 2022 года. Под его руководством команда проиграла все четыре встречи — три в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и одну в Кубке России. 31 августа клуб объявил об увольнении тренера.

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