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«Чего не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял?» Мостовой ответил Писареву

«Чего не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял?» Мостовой ответил Писареву
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о конфликте с Николаем Писаревым.

«А за что я должен был извиниться? Мы друг друга знаем 40 лет — можем друг на друга чего только не наговорить. Чего о нём не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял? Мы 40 лет как только не обзывались — ничего страшного в этом нет. Так же будет продолжаться. Сегодня ты в сборной, завтра другой. Правду никто не любит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее в трансляцию матча Медиалиги попал эпизод, во время которого Мостовой негативно высказывается о Писареве. В частности, Мостовой назвал Писарева аферистом. Так Мостовой сказал о Писареве, оценивая его неудачную работу в «Химках».

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