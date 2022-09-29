«Чего не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял?» Мостовой ответил Писареву

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о конфликте с Николаем Писаревым.

«А за что я должен был извиниться? Мы друг друга знаем 40 лет — можем друг на друга чего только не наговорить. Чего о нём не спрашивали год назад, когда он на остановке стоял? Мы 40 лет как только не обзывались — ничего страшного в этом нет. Так же будет продолжаться. Сегодня ты в сборной, завтра другой. Правду никто не любит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее в трансляцию матча Медиалиги попал эпизод, во время которого Мостовой негативно высказывается о Писареве. В частности, Мостовой назвал Писарева аферистом. Так Мостовой сказал о Писареве, оценивая его неудачную работу в «Химках».