Т. Сулейманов — о «Локомотиве»: печально, что такой клуб идёт на 12-м месте

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о неудачном старте москвичей в нынешнем сезоне. «Локомотив» уже сменил главного тренера, отправив в отставку Марвина Комппера. После 10 туров команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей «Локомотив» отделяет одно очко.
«Не моё дело разбираться в таких серьёзных проблемах. Очень печально, что такой клуб идёт на 12-м месте в РПЛ. Хотелось, чтобы он шёл в лидерах. Что думают игроки «Локо»? Не могу отвечать на такие вопросы. Не хочу критиковать другую команду, да и незачем это», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 29 сентября 2022
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