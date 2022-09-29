Т. Сулейманов — о «Локомотиве»: печально, что такой клуб идёт на 12-м месте

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о неудачном старте москвичей в нынешнем сезоне. «Локомотив» уже сменил главного тренера, отправив в отставку Марвина Комппера. После 10 туров команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей «Локомотив» отделяет одно очко.



«Не моё дело разбираться в таких серьёзных проблемах. Очень печально, что такой клуб идёт на 12-м месте в РПЛ. Хотелось, чтобы он шёл в лидерах. Что думают игроки «Локо»? Не могу отвечать на такие вопросы. Не хочу критиковать другую команду, да и незачем это», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.



Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.